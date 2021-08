Almancil: Lago do Jardim das Comunidades foi reabilitado

O lago do Jardim das Comunidades, em Almancil, foi alvo de procedimentos de limpeza e manutenção através de uma iniciativa de preservação e valorização ambiental, anunciou a Câmara Municipal de Loulé.

Do lago foram removidos vários exemplares de espécies de animais exóticos invasores “que estavam a prejudicar o equilíbrio deste ecossistema” e que levou à necessidade de esvaziar o lago.

Posteriormente, procedeu-se à limpeza do lago, à regularização do seu fundo, ao despiste da existência de fugas de água e à reformulação do sistema de recirculação de água.

Segundo o comunicado, a água que agora foi colocada “provém de origens alternativas à rede de distribuição pública” e está a ser produzida sinalética para colocar nas imediações para proibir a introdução de achigãs e tartarugas.

