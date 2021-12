Almancil: Utentes do Centro de Saúde manifestam-se para exigir melhorias

Este sábado, dia 11 de Dezembro, várias dezenas de utentes do Centro de Saúde de Almancil estiveram concentrados em frente àquela Extensão de Saúde, para exigir a melhoria do acesso aos cuidados de saúde para a população da freguesia, anunciou a Comissão de Utentes.

Em causa está “a enorme dificuldade dos utentes desta Extensão de Saúde em aceder a uma consulta e aos tratamentos de que necessitam”.

No protesto ouviram-se vários relatos que comprovam a crescente dificuldade em aceder a uma consulta, havendo situações em que a espera se prolonga no tempo meses e meses sem qualquer resposta.

Nessas intervenções, além do seu descontentamento com a situação, os utentes manifestaram também o seu apoio à iniciativa e a disponibilidade para dar o seu contributo para ajudar a dar força a esta justa luta pelo direito de todos a cuidados de saúde de qualidade, conforme consagra o artigo 64º da Constituição da República Portuguesa.

Além de um pedido de reunião à direção do Centro de Saúde, para analisar a situação e os problemas com o acesso aos cuidados de saúde com que a população de Almancil se depara, também foi decido realizar um abaixo-assinado dirigido à ARS Algarve – Administração Regional de Saúde do Algarve e ao ACES Central – Agrupamento de Centros de Saúde do Central.

Esta ação partiu da iniciativa da Comissão de Utentes do Serviço Nacional de Saúde e contou com o apoio e participação do MUSP – Movimento dos Utentes dos Serviços Públicos que saudou a iniciativa, dando conta de que, um pouco por todo o país e também durante esta semana, ocorreram diversas iniciativas visando a defesa do Serviço Nacional de Saúde.

