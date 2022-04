Almancilense defronta Ferreiras e quer voltar a ganhar

O Almancilense vai voltar a defrontar, este sábado, o Ferreiras, atual líder do Campeonato Distrital de Futebol, pelas 16:00 no Estádio da Nora.

No entanto, motivação é o que não falta à equipa de Almancil, uma vez que na última jornada venceram ao Farense com cinco golos e uma das duas únicas derrotas do Ferreiras desta época foi contra o Almancilense.

“A nossa mentalidade é sempre a mesma, independente de quem é o adversário. Todos os clubes aqui no Algarve são fortes e não há jogos fáceis. Nós temos confiança para ganhar contra todos e mostrar a nossa qualidade. Fizemos um bom jogo na semana passada e trazemos essa energia para este sábado”, refere o médio Jordano, em comunicado.

O jogador acrescenta ainda que “nós queremos replicar o que fizemos anteriormente. Para ganhar, nós precisamos jogar coletivamente, um para o outro. É isso que o que a equipa mostrou no primeiro jogo contra o Ferreiras, e também uma semana atrás contra o Farense. Quando no nosso time um joga um pelo outro, não há ninguém que possa vencer-nos. Nós sempre temos motivação para ganhar e vamos dar tudo no campo para voltar a Almancil com três pontos”.