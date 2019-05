Almancilense e FC Ferreiras jogam hoje Final da Taça do Algarve

.

Almancilense e Ferreiras disputam esta noite, pelas 20,30, no Estádio do Algarve, a Final da Taça do Algarve de Futebol.

As duas equipas fecham o calendário competitivo do futebol

sénior algarvio depois de terem sido os protagonistas da 8ª Supertaça Duarte

Murta, prova que abriu oficialmente a época 2018/2019, numa partida que

terminou com a vitória da equipa do concelho de Albufeira, por 2-0. Agora,

depois de concluídos os respetivos campeonatos – o SR Almancilense ficou no

sexto lugar da 1ª Divisão do Algarve e o FC Ferreiras foi despromovido do

Campeonato de Portugal -, ambos os presidentes querem fechar a temporada a

festejar:

“À quarta final,

queremos vencer a Taça pela primeira vez, com consciência de que do outro lado

está uma equipa forte, que vai dificultar ao máximo a nossa tarefa”, disse

António Colaço, presidente do FC Ferreiras, na antevisão à Final.

“Tudo faremos para dignificar a Prova Rainha do Futebol

algarvio. Vamos com as armas que temos, sem virar a cara à luta e sempre com

respeito pelo adversário”, referiu Cesário Vieira, presidente do SR

Almancilense. A Final da Taça do Algarve tem transmissão em direto na página do

MyCujoo da Associação de Futebol do Algarve.