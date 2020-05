Almargem desenvolve campanha para aproximar empresários que operam na Via Algarviana

A Associação Almargem, entidade responsável pela gestão e manutenção da Via Algarviana, anunciou a campanha “Via Algarviana: Juntos pelo Turismo Responsável”, direcionada aos empresários que operam ao longo da rede de percursos desta infraestrutura, perante a atual situação de pandemia por COVID-19.

Acompanhando em particular o tecido empresarial que opera na área do Turismo de Natureza no Algarve, caracterizado sobretudo por microempresários, a Almargem pretende numa primeira fase recolher dados através de um inquérito, de forma a realizar uma avaliação dos efeitos da pandemia no setor. O inquérito encontra-se disponível para participação

até ao dia 15 de maio de 2020.

A Almargem pretende, com esta auscultação, fazer o ponto de situação das empresas da região e desenvolver uma estratégia direcionada ao turismo responsável, envolvendo as entidades competentes com vista à avaliação conjunta de medidas e ferramentas de apoio aos empresários.

A Via Algarviana apoia também com a divulgação regular de informação disponível para o setor do Turismo, como medidas de apoio, webinars, ações de formação, entre outros, servindo como canal de comunicação entre as várias entidades da região e do setor e os empresários, mantendo-os a par de informação essencial.

A campanha “Via Algarviana: Juntos pelo Turismo Responsável” apresenta uma imagem criada para assinalar toda a informação e materiais que sejam criados neste âmbito. A imagem pretende transmitir uma mensagem de resiliência, utilizando simbolicamente a borboleta pela analogia à metamorfose e à reinvenção que o momento atual exige da sociedade, e a cor verde que remete para a esperança e para a união necessária para recuperar conjuntamente o setor económico turístico da região.

A GR13 – E4 “Via Algarviana” liga Alcoutim ao Cabo de São Vicente, numa extensão de cerca de 300 quilómetros, percorrendo os territórios de Baixa Densidade. A Via Algarviana, neste momento, além do seu eixo principal, apresenta uma grande rede de produtos complementares englobando assim 13 concelhos do Algarve (Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira e Vila do Bispo).

O projeto “Via Algarviana” tem contribuído para o desenvolvimento de uma rede de percursos pedestres no Algarve, devidamente sinalizados e divulgados, e tem levado a cabo a missão de promover o património natural e cultural do interior algarvio, com a dinamização de serviços de alojamento e restauração, levando cada vez mais visitantes ao “Território Via Algarviana”, localizado no interior algarvio.