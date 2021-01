Alojamento local para aves chega a Lagos este mês

Durante o mês de janeiro, serão instaladas cerca de 30 caixas-ninho em vários locais do concelho de Lagos, para “promover a diversidade de avifauna em toda a região”, anunciou a autarquia.

Esta iniciativa é feita em colaboração com a Associação Vila Nativa – Conservação do Ambiente, com o objetivo de “estimular a fixação de mais aves em meio urbano e, desta forma, fomentar o interesse e proporcionar um contacto mais direto da população em relação às mesmas”, segundo o comunicado.

Uma das características mais importantes desta iniciativa é o papel das aves no controlo de pragas biológicas, como a lagarta processionária do pinheiro e de pequenos roedores.

As caixas-ninho têm diferentes dimensões, destinadas a espécies de chapim, a poupas, a estorninhos-pretos, a mocho-galego, peneireiro-vulgar e coruja-das-torres.

Está ainda prevista a instalação destas caixas-ninho em espaços verdes de estabelecimentos escolares do concelho, além da dinamização de atividades de sensibilização e educação ambiental.

