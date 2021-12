Alte: Aldeia dos Saberes e dos Afetos abre loja social

O projeto da Aldeia dos Saberes e dos Afetos de Alte vai inaugurar uma loja social no dia 19 de dezembro, pelas 11:00, com o objetivo de ajudar as famílias carenciadas, anunciou a organização.

O espaço Bazar dos Afetos em Alte tem como objetivo “colmatar necessidades e fragilidades de toda a comunidade, particularmente de famílias em situação de carência sócio-económica bem como da população idosa e dispersa, através da promoção de iniciativas que estimulem a solidariedade, o voluntariado, o empreendedorismo, a procura ativa de emprego, a gestão de orçamento e a capacitação da população”, segundo o comunicado.

A loja social vai ainda ser palco de várias atividades que irão decorrer no espaço físico ou de forma itinerante em montes e aldeias da freguesia de Alte, no concelho de Loulé.

A inauguração pode também ser acompanhada através das redes sociais do projeto, com a promessa de momentos de diversão, surpresas e animação.

Posteriormente, as visitas à loja podem ser feitas com agendamento através do e-mail asas@aldeiasaberesafetos.pt ou do telefone 961 049 655.

O projeto da Aldeia dos Saberes e dos Afetos pretende que os mais velhos ofereçam os excedentes das suas hortas à loja e partilhem técnicas agrícolas e artesanais com os mais novos, combatendo o isolamento e a solidão.

