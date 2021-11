Alte celebra 150.º aniversário do nascimento de Cândido Guerreiro

A Câmara Municipal de Loulé vai comemorar a 3 de dezembro os 150 anos do nascimento do poeta altense Cândido Guerreiro, com um programa de atividades diverso, anunciou a autarquia.

Pelas 11:00 será descerrada a placa toponímica “Passeio Cândido Guerreiro”, junto à Fonte Pequena, em Alte, seguida da apresentação do Passeio Literário Cândido Guerreiro guiado pelos alunos da Escola Profissional Cândido Guerreiro.

Este passeio dá a conhecer alguns episódios da vida e da obra do poeta Cândido Guerreiro, visitando o seu local de nascimento, os locais de infância e de inspiração, acompanhados da sua poesia.

Ao todo, estão assinalados sete pontos de paragem: Fonte Grande, Fonte Pequena, Rua dos Pisadoiros, Casa de Cândido Guerreiro, Igreja de Nossa Senhora da Assunção, Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte e Cemitério.

Já pelas 15:00, o auditório da Escola Profissional Cândido Guerreiro vai receber um recital de poesia cantada de Cândido Guerreiro por Eduardo Ramos, enquanto a sessão das 19:00 será dirigida ao público em geral.

Às 18:00 é inaugurada no Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte a exposição “O tempo de Cândido Guerreiro”, de Jorge Graça e Eduardo Branco, que estará patente até 3 de junho de 2022.

