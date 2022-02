Alte celebra a Volta ao Algarve com estendal de camisolas

Para celebrar a tradição do ciclismo e da Volta ao Algarve, Alte vai apoiar os atletas com um estendal de camisolas localizado junto ao café Germano BiciArte até ao dia 20 de fevereiro, anunciou a Câmara Municipal de Loulé.

Esta iniciativa vai decorrer pelo terceiro ano consecutivo e pretende unir a comunidade e demonstrar apoio aos participantes da competição, cuja etapa de domingo passa por Alte.

O estendal contém mais de 200 camisolas de todo o mundo, ao longo da Estrada 124, também conhecida como Estrada da Ponte.

Está ainda previsto um workshop de personalização de t-shirts com a artesã Vanessa Vinhais do projeto GadjoDilo, na Casa do Artesão de Alte, além de gastronomia tradicional.

A participação nesta iniciativa é gratuita com um limite máximo de seis participantes, que devem inscrever-se através do e-mail loulecriativo@cm-loule.pt ou do telefone +351 289 400 829.

Programa:

9h30 – Ponto de Encontro no Germano Biciarte Café em Alte.

10h00 – Workshop com a Gadjodilo: Personalização de t-shirts utilizando carimbos artesanais feitos de peças de bicicleta.

12h30 – Almoço Gastronomia Tradicional no Germano BiciArte Café.

13h30 – Participação no “Estendal da Volta”: pendurar as t-shirts personalizadas no estendal e demonstrar o seu apoio aos ciclistas da “Volta ao Algarve”.

14h00 – Passeio livre pela Aldeia de Alte à descoberta dos pontos de interesse (aspirante a) Geoparque Algarvensis.

16h00 – Celebrar a passagem da “Volta ao Algarve”: Passagem dos ciclistas em frente ao Germano BiciArte Café.