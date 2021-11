Alte recebe o VII Open de Xadrez

O VII Open de Xadrez realiza-se no dia 20 de novembro, a partir das 14:30, na Escola Profissional de Alte, data que assinala o Dia Internacional do Xadrez, anunciou a organização.

O VII Open de Xadrez de Alte é a primeira prova do V Circuito de Xadrez do Município de Loulé e está integrado no Programa Nacional Desporto para Todos.

O torneio é organizado e tem o enquadramento técnico do Loulé ++ Clube de Xadrez das Torres do Al-Gharb, com o apoio da Junta de Freguesia de Alte, da Câmara Municipal de Loulé , Escola Profissional de Alte e da Direção Regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude.

A prova vai dividir-se em dois torneios: A – Válido para Elo FIDE e B – Open, num total de seis sessões em ambas as competições.

A participação no Torneio A implica a obrigatoriedade do participante estar federado por qualquer clube, na presente época desportiva. A taxa de inscrição individual é de dois euros. Estão isentos os xadrezistas do clube local. O Torneio B é aberto a todos e a taxa de inscrição é gratuita.

As inscriçõesdevem ser enviadas para torresdeloule@gmail.com ou feitas diretamente na página da organização, em www.facebook.com/xadrezloule . As inscrições devem ser feitas preferencialmente até ao final do dia 18 de novembro.

Os prémios são atribuídos pela Junta de Freguesia de Alte, aos três primeiros classificados do Torneio A. Já a Câmara Municipal de Loulé atribui os troféus do 4º ao 6º lugar do Torneio A e ao 1º a 3º do TORNEIO B.

