Alte será palco de intervenção poética dedicada a Cândido Guerreiro

“Sonetos de uma aldeia, cantos e contos de cá” é o nome da intervenção poética que o grupo Ao Luar Teatro irá levar à Fonte Pequena de Alte, no próximo sábado, 07 de maio, pelas 15:30.

Integrado no projeto “Biblioteca Municipal adota a Escola Profissional Cândido Guerreiro”, esta pretende ser uma apresentação poética em torno da vida e obra do poeta altense Francisco Xavier Cândido Guerreiro. O mote para o trabalho foi fornecido à companhia Ao Luar Teatro pelo também poeta José Carlos Ary dos Santos, com o poema “A Viagem”, escrito aquando da morte de Cândido Guerreiro, no ano de 1953.

A companhia Ao Luar Teatro segue então numa viagem, a viagem de Cândido Guerreiro, desde 1871 a 1953, passeando pelos caminhos da poesia e da vida do poeta que amava a vida. Contos, poemas, música e cantigas farão, também, parte desta viagem.

Os músicos Pedro Branco e Vasco Ramalho, os atores Rui Penas e Daniel Romeiro, e o rapper João Baião “metem-se à estrada com Cândido Guerreiro”.

O evento é de entrada livre.