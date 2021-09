Alterações climáticas entre os temas dos últimos dias do festival FOMe

As alterações ambientais, as diferenças, o poder da retórica e a importância do sentido crítico são alguns dos temas centrais dos últimos espetáculos da edição deste ano do ‘FOMe — Festival de Objectos e Marionetas & Outros Comeres’, anunciou hoje a organização do festival.

Além de assistir a espetáculos de teatro de marionetas, até 25 de setembro, o público pode ainda participar num workshop, que dará origem a um concerto, visitar uma exposição e desfrutar de uma experiência gastronómica.

Esta iniciativa é promovida pelos municípios de Albufeira, Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel e Tavira, e pela ACTA — A Companhia de Teatro do Algarve, responsável pela programação.

Todos os eventos são gratuitos, mas sujeitos a reserva, através dos contactos indicados nas páginas seguintes, onde se encontram também todos os detalhes acerca de cada um.

São as seguintes as últimas iniciativas do festival:

Workshop Cactus Workestra, pelos LixoLuxoPoético, Viana do Castelo. Público-alvo: maiores de 14 anos, de preferência com experiência na esfera musical. Workshop: até 24 de setembro, das 19h00 às 23h00. Ensaio geral: 25 de setembro, às 11h00. Apresentação ao público: 25 de setembro, às 21h00. Teatro Lethes, Faro. Inscrições e reservas: comunicacao@actateatro.org.pt

Performance O2, pelos PIA — Projetos de Intervenção Artística, Pinhal Novo. Público-alvo: maiores de 6 anos. 23 de setembro, às 19h00, Cerca do Convento do Espírito Santo, Loulé. Reservas: cinereservas@cm-loule.pt

Alfredo — O Colecionador de Borboletas S.A. Marionetas, Teatro&Bonecos, Alcobaça. Público-alvo: maiores de 3 anos. 24 de setembro, 21h00, IPDJ, Faro. Reservas: faro@ipdj.pt | 289 891 820. 25 de setembro, 16h00, Auditório Municipal de Albufeira. Reservas: mailto:cultura@cm-albufeira.pt. Discursos — O Triunfo da palavra La Fontana — Formas Animadas, Vila do Conde Público-alvo: maiores de 12 anos. 24 de setembro, 21h00, Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, Tavira. Reservas: mailto:dcpmuseus@cm-tavira.pt. 25 de setembro, 19h00, Auditório do Convento do Espírito Santo, Loulé. Reservas: cinereservas@cm-loule.pt

Ares de Mesa. Exposição de Marionetas de Jorge Cerqueira, Sintra. Público-alvo: todas as idades até 15 de janeiro de 2022. Museu do Traje, São Brás de Alportel. De segunda a sexta-feira: 10h00-13h00 / 14h00-17h00. Sábado, domingo e feriados: 14h00-17h00

Experiência Gastronómica, a partir da exposição de marionetas de Jorge Cerqueira. 22 de setembro, Museu do Traje, São Brás de Alportel, 18h00. Reservas: geral@museu-sbras.com | 289 840 100

