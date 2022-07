Altice Algarve Classic Cars arranca no próximo fim de semana

Na edição de 2022, o Altice Algarve Classic Cars, rali histórico, organizado pelo Portugal Classic em conjunto com o Clube Português de Automóveis Antigos, vai contar com passagens por Loulé, Albufeira, Silves, Lagoa e São Brás de Alportel, entre os dias 08 e 10 de julho.

O Altice Algarve Classic Cars, terá início no dia 08 de julho, na Marina Vilamoura, pelas 10:00, com a abertura do secretariado. Às 19.00 arranca a primeira etapa no circuito Casino de Vilamoura, terminando por volta das 20:00.

No dia 09, sábado, o Altice Algarve Classic Cars começa com a partida da Marina de Vilamoura para a etapa Altice, marcada para as 09:30, com passagens pela Rampa da Picota, às 10:00 e neutralização em Alte pelas 11:00, com chegada a Albufeira pelas 12:00.

No mesmo dia, às 15:30, acontecerá a partida para uma nova etapa, em Armação de Pêra, com uma neutralização no Vila Vita Parc e chegada ao Casino de Vilamoura pelas 18:00.

No último dia, 10, domingo, o rali inicia às 10:00, com uma prova especial no Cerro de São Miguel. Neste dia, haverá uma neutralização em São Brás de Alportel, agendada para as 11:30.

A atribuição dos prémios acontecerá às 15:00, no Conrad Algarve.