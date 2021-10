Altura recebe mais uma edição do Campeonato do Algarve de Triatlo

A praia da Alagoa, em Altura, recebe no próximo dia 10 de outubro, domingo, a 6ª edição do Triatlo de Altura, prova inserida no Campeonato do Algarve de Triatlo Standard, divulgou o município.

A prova inclui as modalidades de natação (1.5 km), ciclismo (40km) e corrida (10 km) e procura dinamizar o desporto na região com a participação de atletas federados nacionais e internacionais, nomeadamente da vizinha Espanha.

O VI Triatlo de Altura é organizado pelo Clube Leões do Sul, de São Bartolomeu do Sul e conta com a parceria da Câmara Municipal de Castro Marim e da Federação de Triatlo de Portugal.

O evento desportivo é apoiado pelo Turismo do Algarve, pelo Castro Marim Golfe & Country Club, pela junta de freguesia de Altura e da Delegação Regional do Algarve (IPDJ) e está inserido no programa desportivo da Eurocidade do Guadiana, numa iniciativa integrada na candidatura INTERREG – Espanha – Portugal.

O regulamento do evento e o formulário de inscrição estão disponíveis em www.federacao-triatlo.pt .

PUB