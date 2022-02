freguesia de Altura, no concelho de Castro Marim, tem agora um novo parque para autocaravanas, intitulado ”Campo e Mar”, inaugurado no final do mês de janeiro.

Localizado a seis quilómetros da praia e a quatro do centro de Altura, este novo espaço tem 30 lugares disponíveis, inserido em meio rural, com serviços de eletricidade, descarga de WC e abastecimento de água.

O parque inclui ainda uma área de lazer com mesas e cadeiras, zona de churrasco e um parque infantil.