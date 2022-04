Aluna de Hotelaria de Portimão é finalista de concurso

Tawany Andrade, do terceiro ano do curso de Técnico de Restaurante/Bar da Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão, é uma das finalistas do concurso Maestro del Espresso Junior, anunciou a instituição de ensino.

Este concurso é organizado pela empresa italiana de café expresso de alta qualidade ILLycaffe e La Spaziale e a sua primeira fase consistiu numa prova teórica onde foram apurados cinco portugueses.

Durante a prova foram abordados aspetos relacionados com a cultura do café, tendo sido necessário obter 80% das respostas corretas para passar à fase seguinte.

Na prova prática, os finalistas foram desafiados a elaborar dois cafés expressos perfeitos e dois cappuccinos em apenas 10 minutos.

Este concurso tem como objetivo difundir a cultura do café e é destinado a alunos das escolas de hotelaria e turismo de Portugal e Espanha.

A final está agendada para maio e vai decorrer no Hotel Meridien, em Barcelona.