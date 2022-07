Aluna recebe menção honrosa na Olimpíada de Física

A aluna Jinghao Ye, da Escola Secundária Júlio Dantas, em Lagos, recebeu uma menção honrosa na Olimpíada Internacional de Física, que decorreu entre os dias 10 e 18 de julho, em formato online, anunciou a Universidade de Coimbra.

A equipa de Jinghao Ye era constituída também por Jorge Costa, que conquistou uma medalha de bronze, Afonso Bandeira, Benedita Machado e José Silva, que receberam também menções honrosas.

A delegação portuguesa participou nesta prova através da internet, reunindo-se no Departamento de Física da Universidade de Coimbra.

“O nível de conhecimentos requeridos para realizar estas provas vai muito para além do programa do secundário de Física, envolvendo por parte dos estudantes imenso esforço e dedicação durante a fase de preparação”, explica Rui Travasso, docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.

A Olimpíada Internacional de Física envolveu a participação de 370 participantes de 76 países e os estudantes tiveram de analisar os resultados de simulações computacionais de quedas de graves e do comportamento de elementos eletrónicos não lineares.

Os alunos responderam ainda a várias perguntas teóricas, incluindo sobre a interação magnética entre ímanes, e sobre o transporte de calor no novo telescópio espacial James Webb.

O resultado dos portugueses “é muitíssimo impressionante e enche-nos de orgulho. A prova foi a mais complexa de sempre, com as notas mais baixas a nível global, e a nossa equipa ficou completamente premiada”, sublinha Rui Travasso.

As Olimpíadas de Física são uma atividade promovida pela Sociedade Portuguesa de Física e com o patrocínio do Ministério da Educação, da Agência Ciência Viva, da Fundação Calouste Gulbenkian e da Universidade de Coimbra.