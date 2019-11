Aluno algarvio conquista medalha de bronze nas Olimpíadas de Matemática da CPLP

🔊 Ouvir Notícia



Foto da Sociedade Portuguesa de Matemática

Eduardo Guerreiro, aluno do 10.º ano da Escola Secundária João de Deus de Faro, conquistou uma medalha de bronze nas Olimpíadas de Matemática da CPLP, que terminaram no passado dia 7, em Nova Friburgo, no Brasil.

Para além do aluno algarvio, a equipa portuguesa conquistou duas medalhas de prata e mais uma de bronze. Leonardo Tavares (Escola Secundária Dona Filipa de Lencastre, Lisboa, 10.º ano) e Pedro Antunes (Colégio Bartolomeu Dias, Santa Iria da Azóia, 11.º ano) são os responsáveis pelas medalhas de prata e Tiago Mourão (Escola secundária de Santa Maria da Feira, 10.º ano) conquistou a outra medalha de bronze.

A cerimónia de encerramento das OMCPLP, que teve lugar no Country Clube de Nova Friburgo, contou com a presença do Cônsul de Cabo Verde. As provas da competição foram realizadas nos dias 5 e 6 de novembro de manhã.

Este ano as Olimpíadas da CPLP deveriam ter decorrido em Moçambique, mas devido aos graves desastres causados pela passagem do ciclone Idai não foi possível.

As Olimpíadas da CPLP têm como propósito unir os países lusófonos através da matemática, incentivar o desenvolvimento da disciplina em todos eles e aprofundar a cooperação nesta área. Nesta edição participaram Portugal, Brasil, Cabo Verde e Moçambique.

A participação de Portugal nas OMCPLP é organizada pela Sociedade Portuguesa de Matemática e a preparação dos alunos é assegurada pelo Projeto Delfos, do Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra. O Ministério da Educação, a Ciência Viva, o Novo Banco, a Fundação Calouste Gulbenkian e a Pathena apoiam a realização das Olimpíadas.