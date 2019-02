Alunos algarvios fazem estágios profissionais em Itália

Seis alunos da escola secundária João de Deus, em Faro, vão realizar um estágio profissional, durante o mês de maio de 2019, em San Quirico d’Orcia, em Itália.

Os estudantes algarvios vão ser colocados em empresas ainda a definir pelo parceiro do projeto, a Fundação A. Tagliolini.

Esta é a quarta experiência laboral no estrangeiro que a escola secundária João de Deus proporciona aos melhores alunos dos cursos profissionalmente qualificantes, no âmbito do programa europeu Erasmus+, que tem como objetivo “promover a mobilidade individual para fins de aprendizagem”, financiando todas as despesas dos alunos. As experiências anteriores tiveram lugar em Itália, Bélgica e Polónia.

Neste ano, os alunos contemplados são Catarina Horta, Nuno Mendonça, David Paulino e Lowen Sacritt, do Curso Profissional de Técnico de Multimédia, e as alunas Maeva Ferrand e Irina Silva, do Curso Profissional Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade, sob a coordenação da professora Maria João Seruca.

“Com este projeto para dois anos, espera-se facilitar a inserção no mercado de trabalho aos alunos dos cursos profissionais e promover a transparência de qualificações”, realçam os responsáveis pelo agrupamento de escolas, frisando que “os alunos beneficiários do projeto terão a possibilidade de desenvolver competências técnicas, relacionais e organizacionais que só a formação em contexto de trabalho permite”.

Por outro lado, acentuam que “a experiência num país estrangeiro vem exigir do aluno o desenvolvimento de outras competências, como o aperfeiçoamento da língua inglesa e, neste caso, a aprendizagem da língua italiana e o reconhecimento da diversidade cultural e multicultural”.