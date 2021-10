Alunos da Bemposta removem chorão-das-praias em Alvor

Cerca de 190 alunos e professores do Agrupamento de Escolas da Bemposta, no concelho de Portimão, vão remover o chorão-das-praias nas dunas de Alvor entre os dias 12 e 15 de outubro, anunciou a autarquia.

Esta iniciativa decorre no âmbito da Semana de Educação e Iniciativas de Voluntariado Ambiental e é dirigida a nova turmas do 8.º ano do agrupamento, que inclui as escolas EB 2,3 D. João II de Alvor, EB José Sobral da Mexilhoeira Grande e EB da Bemposta.

O agrupamento de escolas, juntamente com a Câmara Municipal de Portimão, tem desenvolvido desde 2017 diversas ações de remoção desta espécie “cuja impressionante capacidade de propagação e vigoroso crescimento impedem o desenvolvimento e sobrevivência da vegetação nativa”, segundo o comunicado.

No ano passado, esta iniciativa não se realizou devido à pandemia de covid-19.

