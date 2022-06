Alunos da Escola de Hotelaria de Portimão ganham dois prémios

Os alunos da Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão conquistaram dois importantes prémios no dia 26 de maio, no concurso Maestro del Espresso Illy e no 3.º Bootcamp de Aceleração, anunciou a instituição de ensino.

Tawany Andrade, aluna finalista do curso de Técnico de Restaurante/ Bar, conquistou o 2.º lugar no concurso Maestro del Espresso Illy, que decorreu em Lisboa.

“Esta conquista tem um significado muito especial, pois é a recompensa do esforço e dedicação que tive ao longo deste tempo, em que sempre me senti acompanhada e apoiada pela Escola. Ganhar um segundo prémio é muito gratificante, porém, a partilha de experiências e os conhecimentos adquiridos é algo bastante enriquecedor”, refere em comunicado.

Já Ricardo Castro e Pedro Araújo, alunos do curso de Gestão e Produção de Cozinha, conquistaram também um 2º lugar na final do 3º Bootcamp de Aceleração, promovido pela StartUp Portimão, no Museu de Portimão.

Este projeto, intitulado “Central Cook”, consiste num serviço de aluguer temporário de espaços de cozinha industriais para empreendedores que queiram iniciar o seu negócio e não tenham capital necessário para investimento.