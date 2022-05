Os Alunos do curso profissional de Apoio à Gestão da Escola Secundária de Silves foram recebidos no edifício dos Paços do Concelho, no dia 20 de maio, anunciou a autarquia.

Esta iniciativa decorreu no âmbito de uma visita de estudo, tendo os alunos recebido informações sobre a organização de poderes e as competências da autarquia na prossecução de interesses próprios das populações.