Alunos da UAlg em segundo lugar em corrida de carros de energia solar

Sete alunos da licenciatura de Engenharia Mecânica, do Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve, ficaram colocados em segundo lugar na “VS-Solar Challenge – Corrida de Carros Movidos a Energia solar”, que decorreu no dia 20 de junho, anunciou a instituição de ensino.

Este projeto tem como objetivo a sensibilização dos participantes “para a riqueza da energia solar, oferecendo-lhes a possibilidade de conhecerem instrumentos e técnicas que permitem atuar de forma crítica e pró-ativa no domínio deste tema, de modo a promover comportamentos e hábitos mais sustentáveis”.

Para o docente responsável pela coordenação do projeto, Raul Lana Miguel, estas iniciativas são importantes porque oferecem “a possibilidade de replicar situações da vida profissional dos futuros diplomados, ainda em contexto académico, e permite a divulgação de tecnologias sustentáveis junto dos estudantes de ciência e tecnologia e do público em geral”.

A equipa da Universidade do Algarve concorreu na categoria da fórmula A, de 36 volts, com um resultado que foi “além das expetativas”.

“Foi a nossa primeira participação num evento que já vai na sexta edição e tivemos um prazo muito apertado para concretizar e testar o nosso projeto”, acrescenta o docente.

A equipa é composta pelos alunos Diogo Sequeira, Diogo Gonçalves, João Garcia, Gonçalo Ribeiro, Pedro Pinto de Andrade, Joel Duarte e Guilherme Cardoso, no âmbito da unidade curricular de projeto, do terceiro ano da licenciatura.

Esta corrida foi promovida pela Câmara Municipal de Sintra, na pista do campo do Real Sport Clube, em Massamá, com a participação de 19 equipas.

