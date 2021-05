Alunos de Faro promovem performances culturais à janela

Os alunos do curso Profissional de Organização de Eventos da Escola Secundária Pinheiro e Rosa, em Faro, promovem este ano a terceira edição do evento “Menina estás à janela”, com performances nas janelas da cidade no dia 5 de junho, anunciou a instituição de ensino.

Este ano, serão abertas 16 janelas um pouco por toda a cidade de Faro, que vão receber performances, além de, durante o percurso, decorrer uma atuação do grupo de dança “Las Ninãs” e uma prova de vinhos da região.

Devido à pandemia de covid-19, este ano o evento não inclui percurso nem inscrição prévia e “os interessados poderão escolher livremente a que janelas querem assistir e dirigirem-se a elas de forma individual nos horários indicados”.

Entre as 10:00 e as 17:00, várias janelas de locais como o Café Aliança, A Venda, a CCDR Algarve vão receber estas performances, que terminam na Câmara Municipal de Faro.

A abertura deste evento será comemorada com um concerto a 4 de julho, na Associação Recreativa e Cultural de Músicos, pelas 21:00, com o quarteto de jazz acompanhado de um espetáculo de vídeo mapping.

No dia seguinte, pela manhã, vai decorrer um espetáculo dedicado às crianças, no Centro de Ciência Viva de Faro, com entrada limitadas e inscrições prévias através do e-mail info@ccvalg.pt.

