Alunos de Loulé vencem concurso de programação

Os alunos do curso de gestão e programação de sistemas informáticos da escola secundária de Loulé alcançaram, recentemente, os primeiro e segundo lugares na edição de 2019 do concurso de programação Topas, realizado no Departamento de Engenharia Eletrónica e Informática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve, em Faro.

O concurso é realizado em simultâneo em Faro, Lisboa e Porto e consiste na resolução de sete desafios de programação durante quatro horas.

Os alunos da escola secundária de Loulé, acompanhados pela professora Eugénia Narciso, conseguiram alcançar o primeiro lugar, uma vez que foram a única equipa do Algarve a resolver seis dos sete desafios propostos durante as quatro horas do concurso.

Os alunos Vasco Raminhos, Ruben Ferreira e Fábio Mendes, da equipa “Insert Name Here”, trouxeram para casa o troféu de primeiro lugar, pelo terceiro ano consecutivo, o que é inédito no concurso.

A equipa “Scorpion”, constituída pelos alunos Fábio Silva, João Sousa e Micael Pires, acompanhados pela professora Elisabete Dias, classificou-se em segundo lugar e a equipa “$399”, dos alunos Leandro Reis, Paulo Martins, Pedro Neves, obteve um diploma de participação.