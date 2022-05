Alunos de Olhão expõem retratos de José Saramago

Os alunos do 12.º ano de Artes Visuais do Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes, de Olhão, estão a mostrar os seus retratos de José Saramago numa exposição patente na instituição de ensino.

Esta iniciativa foi organizada em articulação entre as disciplinas de Português e Desenho A, com a participação da turma do 12.º J, articulada pelos professores Cláudia Fialho e Pedro Ramalhete e a assinatura dos trabalhos feita por Bruna Conceição, Elvira Ablyazova, Eva Marcelino, Gustavo

Santana, Inês Augusto, Joana Faleiro, Laura Robert, Mafalda Ferreira, Margarida Sancho, Margarida Mendes, Mariana Rocha, Núria Domingos, Pedro Pedrosa, Raissa Martins, Sofia Castelo e Tomás Silva.

A iniciativa “incidiu sobre as diversas perspetivas da obra do escritor conciliando com a interpretação do retrato de José Saramago segundo diversas formas de expressão plástica e diferentes correntes artísticas desde o expressionismo, cubismo, fauvismo, entre outras”, segundo o comunicado.

Através de vários textos lidos nas aulas, os alunos obtiveram várias interpretações do escritor português, levando a um resultado final “fascinante”.