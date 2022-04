Alunos de Vila do Bispo recebem mais de 150 mil euros em bolsas

A Câmara Municipal de Vila do Bispo vai atribuir este ano letivo 34 bolsas de estudo aos alunos do concelho que frequentam o ensino superior, com um investimento de mais de 150 mil euros, anunciou a autarquia.

“Este valor representa um dos maiores investimentos de sempre da autarquia no apoio aos alunos que ingressaram no ensino superior”, refere o município em comunicado.

Os apoios para o ano letivo de 2021/2022 variam entre os 665 e os 6650 euros, atribuído consoante o rendimento do agregado familiar e que corresponde a 10%, 25%, 50%, 75% e 100% do ordenado mínimo nacional.

“Apoiar os estudantes residentes no concelho de Vila do Bispo para que possam prosseguir os seus estudos, contornando assim as dificuldades económicas demonstradas pelo seu agregado familiar e contribuir para a redução das desigualdades sociais são os objetivos da Câmara Municipal ao atribuir estes apoios”, conclui.