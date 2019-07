Alunos de VRSA contribuem para Orçamento Participativo Jovem

O Orçamento Participativo Jovem 2019, dinamizado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) conta com a colaboração de vários grupos de jovens vilarealenses, que viram aprovados 5 projetos que apresentaram a concurso.

«Tuga do Guadiana», «Saúde sobre rodas», «Trotinetes elétricas», «Eco-cash» e «Conhecimento sobre rodas» são os temas das propostas apresentadas pelos jovens vila-realenses, as quais perfazem um valor total de 305.000€.

A edição de 2019 do OPJP registou 437 projetos, dos quais 232 foram aprovados para finalistas, sendo 5 deles elaborados por alunos do concelho de VRSA.

Decorrido o período de análise técnica e consulta pública, os finalistas estarão em votação pública nacional, até ao dia 4 de agosto, através da página do OP Jovem – opjovem.gov.pt ou por envio de mensagem SMS gratuita.

O OPJP é um processo de participação democrática, dirigido a cidadãos jovens entre os 14 e os 30 anos, inclusive, que são convidados a apresentar e a votar projetos realizados com investimento público no ano seguinte.

Podem ser dados contributos nas áreas da educação formal e não formal, emprego, habitação, saúde, ambiente e desenvolvimento sustentável, governança e participação e igualdade e inclusão social, até ao montante máximo individual de 100 mil euros, sempre com o objetivo de beneficiar mais do que um município em todo o território nacional.