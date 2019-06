Alunos devolvem ouriços-cacheiros à natureza em Vila do Bispo

Os alunos do 1º ciclo das escolas do concelho de Vila do Bispo devolveram, na semana passada, três ouriços-cacheiros à natureza.

Esta iniciativa, que resultou numa parceria entre a câmara municipal e o Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens da Ria Formosa (RIAS), teve como objetivo “promover a biodiversidade e a conservação da natureza no concelho, permitindo aos mais pequenos o contacto com um animal selvagem existente no nosso território”.

Desenvolvida no âmbito da atividade de enriquecimento curricular “Património Natural e Cultural”, esta ação englobou várias atividades, que decorreram entre março e junho, onde as crianças que apadrinharam estes animais ficaram a conhecer as características da espécie, as principais ameaças, como funciona um hospital de animais selvagens e o RIAS. Procederam também à construção de um ouriço-cacheiro com materiais reciclados e ainda lhes foi possível acompanhar a recuperação dos animais através de vídeos e fotografias.

A iniciativa culminou com a devolução dos ouriços-cacheiros recuperados à natureza.