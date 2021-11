Alunos do 1.º Ciclo vão poder passar uma noite no Zoomarine em 2022

Entre os dias 5 de maio e 25 de junho de 2022, o Zoomarine vai abrir as suas portas para o programa “A Vida Secreta no Zoo”, divulgou o parque temático, localizado em Albufeira.

A iniciativa é destinada a alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e para grupos de 30 crianças (máximo), que terão a oportunidade de “embarcar na visita de estudo mais memorável de sempre: uma noite passada no Zoomarine!”, pode ler-se em comunicado divulgado pelo parque.

O programa inicia às 18:00 horas, no Zoomarine, e até à manhã seguinte, o grupo estará permanentemente acompanhado por membros do departamento de educação do espaço, que “dinamizam algumas surpresas e atividades no parque completamente vazio, onde apenas se ouvem os sons da natureza!”.

Os ingressos, no valor de 65 euros, incluem jantar e pequeno-almoço, mas também a dormida garantida em colchões insufláveis individuais. Para terminar, as crianças poderão usufruir do parque temático no dia da partida, ficando assim a conhecer todos os recantos do parque temático.

Toda a informação sobre o programa “A Vida Secreta no Zoo” encontra-se disponível aqui.

