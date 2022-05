Alunos do 4.º ano passam a ter aulas de surf gratuitas em Quarteira

Já arrancou o projeto “Surf nas Escolas – Surf para todos”, desenvolvido pela Associação Dinamika – Escola de Surf – Vilamoura Surf Project, com o apoio da Câmara Municipal de Loulé, que visa proporcionar a todas as crianças do 4.° ano, que estudem em Quarteira, uma experiência totalmente gratuita.

As primeiras aulas arrancaram a 29 de abril e é previsível alcançar aproximadamente 600 crianças, ainda durante o ano de 2022.

Apesar de ser um desporto que está na “moda”, a inclusão do surf no quotidiano da população, mesmo para os que residem perto da zona costeira, é algo que não acontece de forma natural, seja por limitação ao acesso de material, seja pelo facto do mar ser um ambiente desconhecido. E é essa ideia que se pretende desmistificar: “Através deste projeto pretendemos dinamizar esta modalidade como uma prática segura, amiga do meio ambiente, que potencia a adaptação ao meio aquático, contribuindo para a diminuição dos cenários de afogamento e agarrando todos os benefícios físicos, psicológicos e sociais que esta atividade naturalmente acaba por promover”, explicam os responsáveis da Dinamika.

A Associação Dinamika, sediada em Vilamoura, nas instalações do CIMAV, foi uma das entidades que recentemente celebrou um contrato-programa de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo do município de Loulé, tendo como objetivo promover o desporto e fomentar um estilo de vida ativo junto da população.