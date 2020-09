Alunos do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes criam canal TV dedicado à saúde mental

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Dois alunos do instituto Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, anunciaram a criação de um canal de TV (via Internet) dedicado à saúde mental.

Designado Canal Psico TV Portugal, o canal é gerido por Pedro Coelho e auxiliado por Alexandra Jesus, ambos alunos do Mestrado de Psicologia do Trabalho e da Saúde Ocupacional no Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes.

Em nota de Imprensa, os universitários esclarecem que o objetivo do projeto é “conhecer e divulgar o papel dos profissionais de saúde mental (psicólogos, psiquiatras, entre outros) na presente sociedade, tal como compreender melhor as suas funções profissionais, as áreas de especialização e ainda, promover o contacto dos profissionais de saúde mental com o público em geral, abordando assim várias temáticas do interesse”.

A ideia surgiu após a realização de um trabalho de uma unidade curricular do 3º ano de Licenciatura de Psicologia e “tem envolvido vários nomes de reconhecimento nacional no que toca à área da saúde mental”, acrescentam os mentores do projeto comunicacional.

“Neste momento, todas as entrevistas e conteúdos interativos encontram-se nas redes sociais (Site, Youtube e Facebook), não tendo no momento atual qualquer tipo de patrocínio, pelo facto deste ter sido criado há apenas 6 meses”, concluem.

O site é https://psicotv.pt/, o Youtube é https://www.youtube.com/channel/UCLsvOQweCBNaI_WMt-dMCbw e o Facebook do canal é https://www.facebook.com/psicotvportugal/