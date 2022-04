Alunos e professores de Erasmus recebidos em Olhão

O Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes, em Olhão, recebeu entre os dias 4 e 8 de abril vários alunos e professores estrangeiros durante o encontro do projeto Erasmus+ “School Building for Better Everyday School Life”, anunciou a instituição de ensino.

Este encontro teve como tema “Saúde e bem-estar”, com a participação de alunos e professores da Finlândia, Polónia, Itália, República Checa e Portugal.

Durante a semana decorreram ainda várias atividades pedagógicas e desportivas, mindfulness, construção de um jardim vertical e visitas de estudo culturais e à “Sala de aula do Futuro”.

Os alunos e professores trabalharam de forma colaborativa durante esta semana com o objetivo de “melhorar o dia a dia de todos aqueles que frequentam/fazem uma escola”, segundo o comunicado.