Alunos empreendedores de Lagos recebem prémio da autarquia

Os alunos do projeto “Empreendedorismo das Escolas” foram premiados esta semana pela Câmara Municipal de Lagos através do “Concurso de Ideias de Negócio”, anunciou a autarquia.

Depois de três anos de projeto, os alunos participantes tiveram a oportunidade de desenvolver uma ideia de negócio, apresentada posteriormente a um júri, que esta semana selecionou os vencedores.

Este projeto é um programa e educação feito em parceria com a Universidade do Algarve e a Escola Secundária Júlio Dantas, que tem como objetivo “contribuir para o desenvolvimento de competências empreendedoras nos alunos do ensino secundário do concelho, promovendo-as igualmente junto da comunidade educativa (alunos e professores) e envolvendo ativamente os pais no percurso académico dos filhos e na cultura organizacional do estabelecimento escolar”.

Durante três anos, este projeto acompanhou cerca de 100 alunos da escola de Lagos, oriundos de oito cursos diferentes, que participaram em vários trabalhos onde aprenderam competências na área do empreendedorismo e de gestão de empresas.

A cerimónia decorreu no auditório dos Paços do Concelho.

