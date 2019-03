Alunos estão a plantar árvores em Lagos

Alunos do 1º, 2º e 3º ciclos das escolas de Lagos vão andaram durante os últimos dias a plantar árvores em vários pontos do concelho. Assinalar o Dia Mundial da Árvore/Dia Internacional das Florestas, que se comemora anualmente a 21 de março, e despertar a comunidade para a importância das árvores e das áreas florestais na estabilidade do clima e na manutenção da vida na Terra, são os objetivos desta iniciativa promovida pelo município.

As atividades arrancaram na semana passada com a plantação de árvores na Avenida dos Descobrimentos, o primeiro dos 11 pontos escolhidos pelos serviços de ambiente da autarquia para receber esta ação. Para além das crianças do pré-escolar da Escola Básica Sophia de Mello Breyner, participaram na iniciativa os seniores da Santa Casa da Misericórdia de Lagos, os utentes do projeto “Saúde em Movimento e membros do executivo municipal. A Escola Básica Sophia de Mello Breyner, a Escola da Luz, o Mercado Municipal de Santo Amaro, a Escola das Naus, o Parque da Cidade, o Parque Desportivo de Espiche, o espaço envolvente ao Centro Infantil de Odiáxere, a Escola Tecnopolis, o Parque Urbano de Bensafrim e a zona urbana de Barão de São João são as paragens deste roteiro que só termina no dia 22 de março.