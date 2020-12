Alunos expõem arte nas montras do centro de Portimão

Mais de 50 lojas do centro de Portimão vão exibir nas suas montras 65 trabalhos dos alunos do curso de artes da Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes até 11 de janeiro, no âmbito do Plano de Ação de Regeneração Urbana, anunciou a autarquia.

Nas montras das lojas vai ser possível apreciar aguarelas e gravuras dos alunos das turmas do 10.º S, 11.º K e 12.º O do curso de artes, com as temáticas “Natureza Morta”, “Autorretrato” e “Gravuras em linóleo”.

Esta mostra é feita em parceria com as escolas do concelho, após ter sido apresentada uma proposta dos professores do curso de artes da Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, sob orientação das professoras Telma Lança e Joana Brito.

Para a quadra natalícia, a Câmara Municipal de Portimão “preparou uma série de medidas para dinamizar o comércio local nesta época festiva, como a decoração dos espaços públicos da cidade com elementos natalícios, as quais serão divulgadas no seu conjunto muito em breve”, segundo o comunicado.

