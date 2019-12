Álvaro Araújo, candidato PS à Câmara de VRSA, apresentou-se aos militantes socialistas

O candidato do PS à presidência da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António (VRSA), Álvaro Araújo, apresentou-se esta semana aos militantes locais do seu partido, a quem prometeu desenvolver, nos próximos 2 anos, uma estratégia de aproximação aos cidadãos.

“Escutá-los e encontrar neles e com eles as

melhores soluções e o melhor caminho a trilhar para voltar a trazer

VRSA para a senda do progresso” disse – em comunicado – ser o seu

objetivo principal, ainda antes do ato eleitoral, previsto para o

outono de 2021.

A iniciativa #todoscontam

vrsa2021 pretende ser um fórum de análise, debate e

participação cívica sobre o futuro de VRSA, que “quer ir para

além das fronteiras partidárias ou ideológicas, quer centrar-se na

sociedade civil e dela fazer emergir o lema Acreditar no

Futuro”.

A #todoscontam vrsa2021 vai

procurar definir os principais desafios e as linhas orientadoras

do Programa Eleitoral do Partido Socialista para as próximas

autárquicas em VRSA, nomeadamente através de um ciclo de

conferências.

A primeira dessas conferências decorrerá já

no próximo dia 7 de dezembro no Hotel Apolo, em Vila Real de Santo

António, a partir das 15h, com a temática do emprego no centro

das atenções: “Pretende-se fazer o diagnóstico atual da

atividade económica do concelho, projetando a sua alavancagem, e

encontrar outros setores emergentes e que permitam a sua

diversificação, na ótica da criação de riqueza e de emprego,

promovendo a fixação e a atração de capital humano”, enunciou o

candidato.

Esta conferência, aberta a toda a população,

contará com o contributo de personalidades da região que “pelo

seu conhecimento e experiência e pelo papel importante que têm

vindo a desempenhar ao nível da temática em debate procurarão

demonstrar que vale a pena acreditar no futuro de VRSA”, esclarece

o comunicado.