Álvaro Araújo visita Cidade do Futebol e reúne-se com a Federação

O presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António (VRSA), Álvaro Araújo, também vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), visitou a Cidade do Futebol, em Oeiras, no âmbito de uma delegação chefiada pela presidente do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios, Luísa Salgueiro.

Durante a iniciativa, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), dirigida por Fernando Gomes, apresentou à ANMP o plano estratégico da entidade.

Denominado ‘Futebol 2030’, o documento resulta de uma reflexão elaborada em conjunto com os sócios e parceiros da Federação Portuguesa de Futebol. Define ainda objetivos para a década e inclui diversos programas de transformação e evolução que começarão a ser executados a partir desta semana.

Durante a reunião, foram igualmente iniciadas conversações para protocolar com os municípios um programa de fomento e acompanhamento do Desporto Escolar no pré-escolar e 1.º ciclo.

De acordo com Álvaro Araújo, que participou de forma ativa no processo negocial com a FPF, esta parceria “permitirá trazer um conjunto de mais-valias para as escolas do concelho, valorizando a qualidade do ensino e diversificando a oferta educativa e desportiva do município de VRSA”. Por outro lado, “consolidará a imagem de Vila Real de Santo António como uma referência desportiva a nível nacional e internacional, potenciando as importantes infraestruturas do seu Complexo Desportivo”.