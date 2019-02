Álvaro Magalhães estreia-se sábado no comando do Farense

A SAD do Farense oficializou a contratação de Álvaro Magalhães para treinador da equipa, atual 10º classificada da 2ª Liga.

“O Farense informa que chegou a acordo com Álvaro Magalhães para assumir os destinos da equipa de futebol profissional”, revelou a SAD algarvia na rede social Facebook, poucas horas depois de ter anunciado a rescisão de contrato com o anterior técnico, Rui Duarte, que estava no comando técnico do Farense desde meio da época 2016/17.

Álvaro Magalhães, 58 anos, está de volta ao ativo um ano e meio depois de ter deixado o Gil Vicente, também na 2.ª Liga. O técnico também já passou pela Naval 1.º de Maio, Interclube (Angola), Gloria Buzau (Roménia), Feirense, Olhanense, Estrela da Amadora, Vitória de Guimarães, Desportivo de Chaves, Santa Clara e Lusitânia de Lourosa.

O Farense, que soma cinco jogos sem vencer, ocupa o 10.º lugar do escalão secundário, com 25 pontos, e a estreia do novo treinador está marcada para sábado, na receção ao Leixões, em jogo da 21.ª jornada da prova.