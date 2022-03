Alvor: Apresentada “Marafada” no Encontro de Voluntariado a APA

A EMARP, participou sexta-feira, dia 25 de março, no 6º Encontro Regional de Voluntariado Ambiental para a Água JOVEM (ERVAA JOVEM) promovido pela Agência Portuguesa do Ambiente, IP - ARH do Algarve (APA - ARH Algarve), em Alvor.

Foi com o mote “Está na hora”, que a equipa da Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão( EMARP) apresentou aos mais pequenos a mascote do projeto de Recolha Seletiva de Resíduos Orgânicos – a “Marafada”, que tem a missão de salvar os restos de comida (resíduos orgânicos) do aterro, permitindo a sua transformação em fertilizante 100% natural.

Durante a sessão foi transmitido aos mais novos o que são os resíduos orgânicos, porque é tão importante separá-los e como é que o podem fazer em suas casas, juntamente com os seus pais.

De forma interativa os participantes também tiveram a oportunidade de fazer girar a “Roda dos Orgânicos”, responder a questões, tirar dúvidas e ganhar prémios.

No final todos os alunos foram convidados a juntar-se à “Marafada” ajudando-a na sua missão e para esse efeito foi-lhes entregue material informativo para partilharem com os seus amigos e familiares.

Despertar o interesse das gerações do futuro, para que possam chamar a atenção, alertando para a urgência de separar os resíduos hoje, abrindo o caminho para um amanhã mais sustentável, é um dos objetivos da campanha de comunicação dos orgânicos.

A iniciativa que integrou o programa de festividades de elevação de Alvor a Vila, contou com a presença dos alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos do Agrupamento de Escolas (AE) da Bemposta num total de 430 alunos e 30 professores, e 3 turmas de Faro do 2º ciclo, do AE Pinheiro e Rosa e do AE João de Deus, num total de 68 alunos e 6 docentes.