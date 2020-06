Alvor assinala 10 de junho com inauguração de rotunda e conjunto escultórico

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A vila de Alvor vai assinalar o 10 de Junho – Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas com um conjunto de atividades de índole artística e cultural, anunciou a Câmara de Portimão.

A programação arranca às 18:00 desta quarta-feira no Largo da Ribeira, em plena zona ribeirinha da localidade, com a inauguração da Rotunda da Ribeira, um conjunto escultórico alusivo ao homem do mar, ao mariscador e à mulher que trabalha em terra a safar e a iscar o aparelho. Segue-se pouco depois a abertura oficial de uma exposição com figuras do artista Carlos Oliveira Correia, colocadas em diversas ruas de Alvor.

Pelas 18:30 será feita a abertura ao público do Páteo do Palácio Abreu, onde terá lugar a apresentação do livro “Alvor com História”, da autoria de Fernando Santos Graça, precedido por um momento musical com piano e saxofone, a cargo de alunos do Ensino Integrado de Música da Escola da Bemposta.

A presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, presidirá a este programa, promovido pela Junta de Freguesia local, em conjunto com o Município, para registar o 32º aniversário da elevação de Alvor à categoria de vila, e cuja efeméride estava prevista para o passado dia 11 de março, tendo sido cancelada devido à Covid-19.