Alvor: Lançada campanha para angariar 10 mil euros a favor de orfanato

Uma residente de origem britânica residente no Alvor está a promover uma campanha de solidariedade a favor do orfanato local, com o objectivo de adquirir uma prenda e roupa para as crianças acolhidas, assim como proporcionar uma refeição de Natal e contribuir para fazer algumas melhorias numa das estruturas do lar, anunciou a organização da recolha.

Alison Firth decidiu lançar um crowdfunding através da plataforma GoFundMe para apoiar o Lar de Crianças Bom Samaritano e está muito perto de atingir os 10 mil euros para entregar à instituição a tempo do Natal.

“Normalmente eles recebem apoio e doações de alimentos e presentes de Natal de muitas empresas locais, mas devido às dificuldades económicas criadas nesta área pela pandemia de Covid, eles se encontram sem qualquer ajuda”, escreve Alison na página da campanha.

Entre os objectivos da campanha, contam-se “comprar um presente para cada criança e novos sapatos, um pijama bem quente”, o fornecimento de géneros alimentares para a celebração de Natal e a reparação de uma estrutura de uma estrutura de madeira que é o “centro de lazer e o centro de estudos principal”.

“O melhor de tudo”, revela Alison, é que um dos apoiantes “se ofereceu para igualar o valor de cada doação que recebemos”, pelo que cada euro doado à campanha de angariação de fundos agora criada “passa a valer dois”.

A organizadora da campanha explica ainda que, “além do Natal, temos um plano de longo prazo que envolverá ajudar a construir uma extensão do edifício existente, já que as crianças estão atualmente dormindo quatro em um quarto em quartos construídos apenas para dois”.

Já perto dos 9.500 euros angariados, Alison diz reconhecer que “este ano tem sido difícil para muitas pessoas, então se você acha que não pode ajudar doando, claro entendemos perfeitamente. Por favor, compartilhe esta página GoFundMe – isso vai ajudar.” A meta são os 10 mil euros.

Para conhecer a campanha a favor do Lar de Crianças Bom Samaritano visite o link

https://pt.gf.me/v/c/krzm/Alvor-orphanage-Christmas-campaign

