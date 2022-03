Alvor recebe Encontro Regional de Voluntariado Ambiental para a Água

O 6.º Encontro Regional de Voluntariado Ambiental para a Água JOVEM (ERVAA JOVEM) realiza-se no próximo dia 25 de março, sexta-feira, em Alvor, para os alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos do Agrupamento de Escolas da Bemposta e para três turmas do 2º ciclo do Agrupamento de Escolas de Pinheiro e Rosa e do Agrupamento de Escolas João de Deus.

As atividades decorrerão ao longo da zona ribeirinha de Alvor, no Complexo Desportivo e na praia de Alvor poente. Numa viagem com várias paragens, e tendo por base os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), os alunos serão desafiados a refletir sobre a “Casa Comum” e a “Fazer a sua parte”.

Durante o evento serão dinamizadas sessões de curta duração pelos 11 parceiros do evento e pela equipa da APA – ARH Algarve, que irá dinamizar debates em torno do ODS 6 – Água para Todos, ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis e, por último, o ODS 13 – Alterações climáticas.

A Agência Portuguesa do Ambiente e Administração da Região Hidrográfica do Algarve (APA-ARH), em colaboração com várias entidades, tem desenvolvido nos últimos anos, o projeto “Voluntariado Ambiental para a Água” (VAA) que tem como principal objetivo promover a educação para a conservação e sustentabilidade dos ecossistemas de água doce e de águas costeiras e de transição, através da realização, por voluntários, de campanhas de monitorização e valorização dos recursos hídricos no Algarve.