AM de Lagos exige nova variante Sul à EN125 em Odiáxere

A Assembleia Municipal de Lagos na 1.ª Reunião da sua Sessão Ordinária de dezembro/2021, realizada no dia 27 de dezembro, aprovou, por unanimidade, uma moção que apela à execução da variante Sul da EN125 projetada para a Vila de Odiáxere e à suspensão da cobrança de portagens em Odiáxere e Mexilhoeira Grande.

“São conhecidas as reiteradas posições do Município de Lagos sobre a necessidade de retomar os trabalhos de requalificação da EN125 em falta.

A moção recorda que a redução do valor das portagens na Via do Infante, em vigor desde julho de 2021, ofereceu “algum alívio na fatura de pessoas e empresas que utilizam a A22, mas infelizmente não resolveram os problemas de perigosidade dos pontos críticos da EN125, como temos em Olhão ou em Odiáxere”.

“E se por um lado, no âmbito da requalificação da EN125 vemos agora a concretização da Variante à cidade de Olhão em marcha ao abrigo do novo quadro de financiamento comunitário conhecido como o PRR – Plano de Recuperação e Resiliência, já a Variante de Odiáxere continua inexplicavelmente na gaveta da esquerda”, sustenta a moção.

O documento interpela o Ministério das Infraestruturas e Habitação e o Ministério das Finanças, sobre o estado do processo e prazos para a concretização da Variante de Odiáxere no âmbito da Requalificação da EN125.

Por outro lado, pede ao Ministério das Infraestruturas e Habitação que crie condições contratuais da concessão da A22 para viabilizar a suspensão da portagem cobrada nos pórticos de Odiáxere e da Mexilhoeira Grande, “com efeitos imediatos e pelo período necessário aos trabalhos de conceção e construção da futura variante Sul a Odiáxere”.

A moção sublinha que o volume crescente de veículos que perfazem os trajetos Lagos-Portimão pela EN125 continuam a agravar a pressão rodoviária no trânsito local e no grande efeito tampão em Odiáxere, com óbvio acréscimo das consequências económicas, ambientais e de segurança para as populações locais.

Sustenta ainda que o troço da Via do Infante que liga os municípios de Lagos e Portimão, não fosse a cobrança de portagens, constituiria uma alternativa viária a muitos automobilistas que realizam estes trajetos.