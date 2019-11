AMAL concessiona transporte público à EVA

A EVA Transportes, S. A. vai ficar com o transporte público rodoviário de passageiros, por concessão da AMAL-Associação de Municípios do Algarve, no âmbito de um concurso internacional que pretendeu reforçar e melhorar a mobilidade em 98 das linhas do sul do país.

A assinatura do contrato deverá ocorrer ainda este ano, iniciando-se um período de transição para que o operador assegure obrigações que passam pela implementação de um sistema de transporte a pedido para os locais com mais de 40 habitantes que não dispõem deste serviço regular, assegurar o transporte gratuito de 2 bicicletas nas linhas Vila Real de Santo António – Faro, Faro – Lagos e Lagos – Sagres e a implementação do serviço de Aerobus para ligação direta de algumas cidades ao aeroporto de Faro, também ele com transporte gratuito de 2 bicicletas por veículo.

Este serviço, que estará em pleno funcionamento em agosto de 2020, não abrange os transportes urbanos geridos pelos municípios, caso da Próximo (Faro), AONDA (Lagos) e Vai e Vem (Portimão).

Esta decisão surge após a transferência da gestão do serviço público de transporte rodoviário de passageiros para as entidades públicas, designadamente municípios e comunidades intermunicipais, em 2015. Os municípios do Algarve foram pioneiros ao avançar com esta medida que obrigou a um concurso com um valor que rondou os 85 milhões de euros para uma concessão de 5 anos.