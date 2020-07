AMAL prepara Plano de Recuperação com empresários e associações

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Para proceder à preparação do Plano Especial de Recuperação do Algarve, necessário devido à pandemia de covid-19, a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) reuniu na terça-feira com empresários e associações da região.

Esta reunião contou com a participação do Secretário de Estado das Pescas e Coordenador para o combate ao covid-19 no Algarve, José Apolinário e da Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, que fez um levantamento de propostas para apresentar ao Ministro da Economia relativas ao combate aos efeitos provocados pelo novo coronavírus.

Entre as propostas apresentadas, destaca-se o prolongamento do lay-off simplificado até à época da Páscoa de 2021, a aposta e garantia em que esse regime possa ser articulado com formação e capacitação dos recursos humanos que não possam laborar durante esse período, além do alargamento das moratórias fiscais e bancárias para depois de março do próximo ano.

Rita Marques garantiu na reunião que “o plano com as medidas para a retoma da economia deverá estar aprovado até finais de julho” e que “do lado do Governo há urgência e sensibilidade para este tema e para a situação que se está a viver na região algarvia”.

José Apolinário reforçou a ideia, sublinhando que “os contactos com o governo têm sido frequentes e que o executivo se tem mostrado particularmente preocupado com a situação económica no Algarve”.

Para o presidente da AMAL e da Câmara Municipal de Olhão, António Pina, é “fundamental que façamos chegar ao Ministro da Economia as preocupações dos empresários de todos os sectores da região, porque se o turismo representa uma fatia importante na nossa economia, não queremos, nem podemos deixar de preocupar-nos com todos os outros sectores, em especial com as microempresas da nossa região e os seus sócios gerentes, que precisam, nesta altura, de uma atenção ainda maior”.

“Se por um lado não sabemos quando é que este contexto de pandemia vai terminar, por outro temos a certeza que estamos a evoluir para uma situação muito complexa e que coloca em risco a sobrevivência de muitas empresas do Algarve”, referiu o autarca.

António Pina concluiu, defendendo que “ainda que a situação atual seja bastante preocupante, esta é também a altura para o Algarve se reinventar e ser repensada para uma região turística mais moderna e mais inovadora”.

Na reunião participou ainda o presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, o diretor regional de Agricultura e Pescas do Algarve, Pedro Monteiro, empresários de turismo, comércio e agricultura, o IEFP, e responsáveis por associações como AHETA, ACRAL, NERA, ANJE, ARESP, AHP, entre outros.