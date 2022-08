AMAL promove nova campanha de sensibilização para prevenir incêndios

A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) está a apostar numa nova campanha de sensibilização para prevenir incêndios através de spots radiofónicos e partilha de informação útil, anunciou a entidade.

Os anúncios foram gravados em português, inglês e francês e vão ser transmitidos nas rádios algarvios durante todo o mês de agosto, tendo como pano de fundo práticas profissionais e atividades de lazer, recordando as exigências no uso de máquinas agrícolas e dando orientações a quem vai usar lume na confeção de alimentos.

Esta iniciativa é ainda complementada com ações de sensibilização através do contacto direto com a população, que decorreram nos concelhos de Monchique, Loulé, Tavira, Castro Marim e Alcoutim.

Estas ações integram-se no projeto transfronteiriço do Centro Ibérico para a Investigação e Luta Contra incêndios Florestais CILIFO, cujo objetivo é constituir-se como um centro permanente para o desenvolvimento e promoção da formação, sensibilização, investigação e cooperação no combate aos incêndios.