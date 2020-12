AMAL promove plano de formação supramunicipal

A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) viu aprovada a sua candidatura à área da formação, com um valor que ronda os 650 mil euros, através do projeto Municípios 2030.

Este projeto tem como objetivo “dar resposta às necessidades de capacitação dos trabalhadores das organizações autárquicas da região do Algarve, privilegiando intervenções formativas orientadas para a promoção da modernização administrativa e para o aumento da eficiência na prestação dos serviços públicos”, segundo o comunicado.

Através desta formação, pretende-se reforçar as competências de gestão, de processos de reorganização, reestruturação e inovação organizacional, de gestão, operação, utilização das tecnologias de informação e comunicação, ética no serviço público e a integração de novos quadros profissionais.

Enquanto promotora e formadora deste projeto, a AMAL iniciou o processo a partir de um diagnóstico de necessidades formativas, onde foram detetadas carências institucionais em relação a conhecimentos, comportamentos e competências.

Para projetar este Plano de Formação, a AMAL contactou todos os municípios algarvios e procedeu a uma análise documental a diversos documentos, nacionais e internacionais, além de entrevistas a interlocutores privilegiados.

Esta candidatura abrange 10 áreas temáticas como Tecnologias de informação e comunicação, Igualdade e não discriminação, Educação, Ação Social, Saúde, Habitação, Transportes e mobilidade, Ética e Alterações Climáticas e Sustentabilidade.

O projeto tem uma duração de 24 meses e está prevista a realização de 88 cursos, num total de 345 ações de formação, abrangendo cerca de 5500 formandos.

Como isso: Gostar Carregando...