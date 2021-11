AMAL vai aplicar medidas de prevenção à vespa asiática

A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) vai aplicar medidas de prevenção à vespa velutina, também conhecida como asiática, para a deteção e combate a esta espécie, anunciou a entidade.

Através do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, a AMAL viu a sua candidatura aprovada com um investimento total de cerca de 29 mil euros, que prevê a aquisição de equipamentos de proteção individual e de armadilhas, instalação de uma rede, ações de capacitação e de formação a elementos locais, além da conceção gráfica e impressão de materiais de comunicação para divulgar em toda a região.

Segundo o comunicado, o Algarve “é um território ainda não afetado diretamente por este problema, mas está já a preparar-se para a mais que certa invasão a curto/médio espaço de tempo”.

Atualmente, a AMAL está a colaborar com o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária que tem desenvolvido um plano de investigação integrado que atende as necessidades do Plano de Ação para a Vigilância e Controlo da vespa asiática em Portugal.

