Amanhã é dia de Manifestação do 1.º de Maio na capital algarvia

Em Faro, os trabalhadores vão reunir-se amanhã, dia 01, na Manifestação do Dia do Trabalhador, agendada para as 10:30, junto ao Largo do Mercado Municipal, anunciou a União dos Sindicatos do Algarve.

Os manifestantes exigem “aumento dos salários, horários dignos e regulados, estabilidade no emprego e na vida, direitos e condições de trabalho, liberdade de ação sindical e a revogação das normas gravosas da legislação laboral”.

As reformas na Educação, Saúde, Segurança Social e Serviços Públicos serão outras das reivindicações dos manifestantes algarvios.